ЕС может забрать у Украины кандидатство на членство в ЕС, если ОП будет блокировать назначение руководителя САП, - Шабунин

Офис президента руками скомпрометированных судей Шестого апелляционного админсуда намерен продолжить блокирование назначения руководителя САП.

В этом уверен председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"12.07.2022 назначено рассмотрение апелляционным судом решения ОАСКа (о признании незаконным Порядка проведения конкурса). Председательствующий судья был гражданином, военнослужащим и военным судьей РФ, второй - уже срывал стратегические для Украины конкурсы, а третий узаконил превращение Гостеприимного двора Киева в ТРЦ" ГРД).Все же понимают, какое решение вынесет эта тройка судей "честнейшего" шестого апелляционного админсуда?" – пишет он.

Шабунин утверждает, что автором этого плана является "часть ОП".

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"Я хочу верить, что президент этот план НЕ утвердит. Слишком высокую цену Украина платит за путь в ЕС. А чертов, которые с этим придут, Зеленский должен сразу контрразведке на подвал спустить (Татарова, например)", - пишет он.

При этом, по словам Шабунина, Банковая начала готовить медиа-поле под срыв требования ЕС по конкурсу САП.