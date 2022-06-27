Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России
16 24252
Песков прокомментировал заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова о диверсионных операциях на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В интервью Financial Times Буданов отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами на нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и военные объекты на территории России.
В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах". Однако Буданов отказался сказать, стоит ли за ними украинская власть.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Буданова, подчеркнул, что меры антитеррористической безопасности в РФ ужесточены.
"Они и так максимально усилены", – сказал он.