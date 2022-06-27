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Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России

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Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России
Песков прокомментировал заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова о диверсионных операциях на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В интервью Financial Times Буданов отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами на нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и военные объекты на территории России.

В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах". Однако Буданов отказался сказать, стоит ли за ними украинская власть.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Буданова, подчеркнул, что меры антитеррористической безопасности в РФ ужесточены.

"Они и так максимально усилены", – сказал он.

Читайте: Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
  • т р у д а р ь
  • Nikolai Chizhevsky
    Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
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