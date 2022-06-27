Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского бизнесмена Рината Ахметова подать иск в ЕСПЧ против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В частности, он напомнил о решениях РФ, связанных с выходом из Совета Европы.
"В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ совершенно очевиден", - объяснил он.
Напомним, ранее бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека из-за войны России против Украины.