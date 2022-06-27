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Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы

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Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского бизнесмена Рината Ахметова подать иск в ЕСПЧ против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, он напомнил о решениях РФ, связанных с выходом из Совета Европы.

"В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ совершенно очевиден", - объяснил он.

Напомним, ранее бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека из-за войны России против Украины.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
  • Злий Грицько
    Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
  • Тетяна Тать
    і після цього непідсудні
    ага-ага
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