Около 80 иностранных судов заблокированы в украинских портах
1 5339
В портах Украины находятся около 80 иностранных судов вместе с экипажами. На них остается товар, но они не могут выйти из портов.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина - Укринформ заявил Дмитрий Баринов, заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти, передает Цензор.НЕТ.
"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", - сказал он.
Баринов добавил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта - не подтверждена. Поскольку корабль отслеживали, но связи с ним нет.