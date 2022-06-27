Около 80 иностранных судов заблокированы в украинских портах

В портах Украины находятся около 80 иностранных судов вместе с экипажами. На них остается товар, но они не могут выйти из портов.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина - Укринформ заявил Дмитрий Баринов, заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти, передает Цензор.НЕТ.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", - сказал он.

Баринов добавил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта - не подтверждена. Поскольку корабль отслеживали, но связи с ним нет.

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