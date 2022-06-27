По острову Змеиному ВСУ нанесли более 10 точечных ударов и поразили еще один "Панцирь-С1", - ОК "Південь". ВИДЕО

Украина за минувшую ночь нанесла более 10 точечных ударов по Змеиному, поражен еще один российский зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Операция продлится долго, цель – освободить остров.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точечных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже есть первый отчет, что еще раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - сказала Гуменюк.

Она уточнила, что военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

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Гуменюк проинформировала, что в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.