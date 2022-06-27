G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление

Страны G7 призывают Россию гарантировать свободное прохождение судов с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов.

Об этом сообщается в совместном заявлении этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы настоятельно призываем Россию (...) обеспечить безопасное прохождение судов с сельскохозяйственными товарами из украинских портов на Черном море", - говорится в документе.

Отмечается, что страны G7 намерены решительно поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, растительного масла и других сельхозтоваров.

"Мы также будем содействовать разработке скоординированных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также реагировать на причины возникновения глобального продовольственного кризиса", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 80 иностранных судов заблокированы в украинских портах