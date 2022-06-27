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G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление

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G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление
Страны G7 призывают Россию гарантировать свободное прохождение судов с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов.

Об этом сообщается в совместном заявлении этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы настоятельно призываем Россию (...) обеспечить безопасное прохождение судов с сельскохозяйственными товарами из украинских портов на Черном море", - говорится в документе.

Отмечается, что страны G7 намерены решительно поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, растительного масла и других сельхозтоваров.

"Мы также будем содействовать разработке скоординированных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также реагировать на причины возникновения глобального продовольственного кризиса", - отмечается в заявлении.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Скільки ще ви збираєтеся розмовляти з ****** так, ніби він нормальна людина?
  • U A 03b737e8
    досить стібатися, голод наближається, росію треба знищувати
  • Paul Foxen
    Господін Гітлєр ми закликаємо вас не спалювати евреїв в печах, наполегливо Просимо Вас дотримуватись правил, пр спалюванні євреїв. ви порушуєте основні права євреїв на правильне спалювання. ми будемо подавати скаргу в ЄСПЛ!
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