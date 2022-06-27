Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд
4 84033
Страны "Большой семерки" обеспокоены информацией о том, что РФ может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита лидеров.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части", - отметили лидеры.