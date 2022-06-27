Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд

Страны "Большой семерки" обеспокоены информацией о том, что РФ может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита лидеров.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части", - отметили лидеры.

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