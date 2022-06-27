Новости • Война

Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд

4 84033
Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд
Страны "Большой семерки" обеспокоены информацией о том, что РФ может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита лидеров.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части", - отметили лидеры.

Читайте также: Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
  • Nikolai Chizhevsky
    "Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
  • krot_lub
    Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости