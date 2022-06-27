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Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне: Температура в квартирах может быть ниже обычной

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Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне: Температура в квартирах может быть ниже обычной
Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян, что следующей зимой температура в их квартирах может быть ниже обычной.

В эфире национального телемарафона он констатировал, что отопительный сезон будет непростым, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, очень многое будет зависеть от поставок газа и цены на него: "Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей".

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Пережить худшее ради лучшего - это и есть главная цель украинцев. Ради окончательно развала империи которая 1000 лет не давала спокойствия украинской нации
  • Frol Fedoroff
    Еще один "вчений" . Элементарный вопрос. А эл. сети многоэтажек выдержат?
  • Igor Uh
    Якщо так піде з ракетними ударами і далі, то температура може бути такою ж як і на вулиці.
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