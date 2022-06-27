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"Огромные расходы": G7 наложат на Россию новые санкции

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"Огромные расходы": G7 наложат на Россию новые санкции
Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. В США прогнозируют, что инфляция в России вырастет более чем на 20%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"США объединили более 30 союзников и партнеров, чтобы возложить на Россию огромные расходы. Возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В администрации Байдена отметили, что за последние месяцы экспорт в Россию, в том числе важные технологии, сократился на 97%.

За нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, более 500 российских чиновников попадут под визовые ограничения США.

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Готовятся санкции против частных военных компаний и российских воинских частей, а также самопровозглашенных "чиновников" так называемых администраций в оккупированных населенных пунктах Украины.

США собирается ограничить доступ к американским товарам и технологиям компаниям, поддерживающим РФ. Также Вашингтон введет санкции против юрлиц и компаний, помогающих Кремлю обходить санкции.

Кроме того, Минфин США запретит ввозить в страну российское золото. Это ограничение могут ввести и другие страны "Большой семерки".

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Также G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе России. Планируются санкции в отношении предприятий, исследовательских организаций и лиц, связанных с военным сектором.

Вашингтон увеличит пошлины на более 570 категорий российских товаров стоимостью около 2,3 млрд долларов. Лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин на помощь Украине и оплату ее военных расходов за счет России.

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Топ комментарии

  • YU ST
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    ракетами краще
  • Maxim Sobolsky
    Хай панове із G7 пильніше придивляться що робить ************* верхівка грузинскького протекторату параші, а саме : маніпуляції з документами на рашистську нафту - яка після того дивним чином стає"казахською"! Чи не пора до цих гризунських під@р@сів задіяти санкції за допомогу терористичній квазідержаві *********?
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