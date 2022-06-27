НАТО будет защищать Литву в случае нападения России, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я убежден, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности, понимает последствия нападения на страну-союзника НАТО. Это вызовет ответ всего Альянса, как и укрепит необходимость увеличения нашего присутствия. Поэтому это мой основной месседж: мы будем оборонять. И посылая четко этот месседж, мы, собственно, предотвращаем нападение", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос о том, каким будет ответ НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии из-за ситуации вокруг Калининграда.
По его словам, НАТО обеспечивает надежное сдерживание, и "целью этого убедительного сдерживания является не провоцирование, а предотвращение конфликта" - "чтобы Россия или какой-нибудь другой потенциальный противник не атаковал страну-союзника НАТО".
Отдельно Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военного потенциала России в Калининграде, происходившее в течение многих лет, в т.ч. современными системами вооружения
Он добавил, что Литва сегодня просто имплементирует принятые Евросоюзом экономические санкции, и союзники по НАТО поддерживают эти санкции и применяют также свои собственные санкции: "Эти санкции важны..., чтобы Путин заплатил цену за свое варварское нападение на Украину".