НАТО будет защищать Литву в случае нападения России, - Столтенберг

Нападение России или другого потенциального противника на Литву или на другую балтийскую страну вызовет ответ всего Североатлантического альянса, который будет защищать своего союзника.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убежден, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности, понимает последствия нападения на страну-союзника НАТО. Это вызовет ответ всего Альянса, как и укрепит необходимость увеличения нашего присутствия. Поэтому это мой основной месседж: мы будем оборонять. И посылая четко этот месседж, мы, собственно, предотвращаем нападение", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос о том, каким будет ответ НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии из-за ситуации вокруг Калининграда.

По его словам, НАТО обеспечивает надежное сдерживание, и "целью этого убедительного сдерживания является не провоцирование, а предотвращение конфликта" - "чтобы Россия или какой-нибудь другой потенциальный противник не атаковал страну-союзника НАТО".

Отдельно Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военного потенциала России в Калининграде, происходившее в течение многих лет, в т.ч. современными системами вооружения

Он добавил, что Литва сегодня просто имплементирует принятые Евросоюзом экономические санкции, и союзники по НАТО поддерживают эти санкции и применяют также свои собственные санкции: "Эти санкции важны..., чтобы Путин заплатил цену за свое варварское нападение на Украину".

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