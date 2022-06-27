G7 призывает Кремль разрешить депортированным в Россию украинцам вернуться домой

Лидеры стран "Большой семерки" призвали Кремль разрешить принудительно вывезенным в Россию украинцам вернуться домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Большой семерки".

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасный возврат граждан Украины, которых часто с применением силы (депортировали. – Ред.) в Россию без их согласия", – говорится в заявлении.

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