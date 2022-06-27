Украина получила от Японии дополнительные $500 млн, - Минфин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т.п. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых", - говорится в сообщении.
7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (около 600 млн долл. США).
24 мая Украина получила по указанному Соглашению 13,0 млрд японских иен (примерно 100 млн. долл. США).