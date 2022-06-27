В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)
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Оккупанты ударили ракетами по Кременчугу на Полтавщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Прилеты" по Кременчугу. Детали вскоре. Остаемся в укрытиях!", – отметил он.
Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге - попадание в гражданский объект.
"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей вскоре", - говорится в сообщении.
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