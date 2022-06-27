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В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)

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В Кременчуге прилеты. Попадание в гражданский объект, есть пострадавшие, - Лунин (обновлено)
Оккупанты ударили ракетами по Кременчугу на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали вскоре. Остаемся в укрытиях!", – отметил он.

Позже Лунин сообщил, что в Кременчуге - попадание в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей вскоре", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж

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Топ комментарии

  • govtva
    Уже услышал,а некоторые умники хотят учебу в университетах и школах начать.
  • Maksim Perepelitca
    Вже по місту стріляють , паскуди . . То хоч по НПЗ лупили ..
  • Владислав Васильченко
    ну что бывшие президенты чинуши высшего ранга продавшие ***** украинские ракеты взамен на газ и личное обогащение сегодня именно из за - вас страдает Украинский народ...подохните в муках твари
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