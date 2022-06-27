Paypal без комиссий будет работать для украинцев до сентября, - Федоров

Paypal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов. Именно с помощью Paypal украинцы могут поддерживать оказавшихся за рубежом родных, собирать донаты со всего мира на армию.

Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов", – говорится в сообщении.

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Федоров уверен, что таким образом украинский бизнес сможет продолжать развиваться, а наши Интернет-магазины и производители смогут продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal.