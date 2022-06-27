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В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала

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В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала
В городе Полтава во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Мамай, передает Цензор.НЕТ.

"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - заметил он.

Позже глава Полтавской ОВП Дмитрий Лунин отметил, что прилетов по городу не было.

"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - говорится в сообщении.

Ранее Лунин сообщил о прилетах в Кременчуге.

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Топ комментарии

  • Алекс Германов
    Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
    https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
    https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
    Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
  • Anton Oliinyk
    готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
  • Garry Grant
    Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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