В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала
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В городе Полтава во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Мамай, передает Цензор.НЕТ.
"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - заметил он.
Позже глава Полтавской ОВП Дмитрий Лунин отметил, что прилетов по городу не было.
"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - говорится в сообщении.
Ранее Лунин сообщил о прилетах в Кременчуге.