Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду подчеркнул, что страны должны усилить сотрудничество по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям: гуманитарная сфера, экономика, энергетика, пограничная политика и безопасность", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, у Украины и Молдовы есть однокоренные угрозы, созданные агрессией Российской Федерации и российской политикой.

"Если у угроз один корень, то общими должны быть и наши ответы", - подчеркнул он.

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