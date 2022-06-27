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Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский

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Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду подчеркнул, что страны должны усилить сотрудничество по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям: гуманитарная сфера, экономика, энергетика, пограничная политика и безопасность", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, у Украины и Молдовы есть однокоренные угрозы, созданные агрессией Российской Федерации и российской политикой.

"Если у угроз один корень, то общими должны быть и наши ответы", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Покінчіть з ПМР
  • jklpqrs
    Сейчас от таких слов Чауса бросит в холодный пот…
  • Urs
    очень хотелось бы, что бы внезапно "молдавские силы специальных операций" взяли под контроль склады в в Колбасном.
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