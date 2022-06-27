Украина прекратила действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, - Госатомрегулирование

В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственным регулирование.

Прекращается действие международных договоров Украины:

- Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 г.);

- Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).

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