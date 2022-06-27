Турция, Швеция и Финляндии ведут в Брюсселе переговоры по вступлению в НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят переговоры Турции, Швеции и Финляндии о вступлении двух последних в Альянс.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я разговаривал с президентом (Турции) Эрдоганом в субботу, а позже сегодня встречусь с премьер-министром (Швеции) Андерссон. Я рад, что президент Эрдоган, президент (Финляндии) Ниинистио и премьер-министр Андерссон приняли мое приглашение встретиться завтра в Мадриде. И сегодня в штаб-квартире НАТО мы проводим очередную встречу высших должностных лиц из всех трех стран", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО, чтобы усилить свою безопасность на фоне вторжения России в Украину. Для вступления всех 30 членов НАТО должны одобрить это расширение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг хочет, чтобы Швеция и Финляндия вступили в Альянс как можно быстрее, но не может этого гарантировать

Турция на встрече послов НАТО заблокировала процесс обработки этих заявок, объяснив свою позицию вопросами безопасности, в частности, поддержкой в ​​странах курдских организаций, которые Турция считает террористическими. При этом в Анкаре заявляют, что вообще не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.