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На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский

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На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский
Украина ответит на попытки ударов со стороны Приднестровья

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках (удара со стороны Приднестровья. – ред.). Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем. Они неприятные. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом", - отметил глава государства.

По его словам, "необходимо сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе (Приднестровья – Ред.)".

"Мы всячески это показываем... Все такие случаи (информация о возможности ударов из Приднестровья. - Ред.) накручены, и сделано это со стороны РФ", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Н-ну. Лукашенко и ты уже дал "ляпаса" Только вчера рашисты ударили по Киеву с территории Белоруссии. Или это другое Почему посол бульбашей не стоит раком. Где нота МИД Украины ? Ляпасы оно раздает ...
  • Игорь b0c206fa
    Нужно срочно забрать их военные склады - это 40 тыс. тонн советских боеприпасов. Нам такое добро очень к стати.
  • НБ
    Щойно ********* ослабне Придністровя припинить своє існування. Потрібно вже зараз укладати міждержавні угоди які цей процес дозволять провести мирним шляхом в правовому полі Молдови. Якщо ж мирний шлях не влаштовує гагаузів та совкодрочерів то це вже їх проблеми.
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