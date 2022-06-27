G7 предоставит миллиарды долларов для поддержки Украины

Страны Группы семи предоставят Украине миллиарды долларов финансово-экономической помощи на фоне развязанной Россией войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление лидеров государств G7, обнародованное 27 июня после встречи в рамках саммита G7, в которой принял участие в режиме онлайн президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день мы готовы предоставить или пообещали и предоставили до 29,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки в 2022 году, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить предоставление базовых услуг украинскому народу", - сказано в заявлении.

Как отмечается, эта помощь крайне необходима и является дополнением к экономической поддержке, предоставленной с 2014 года по 2021 год, превышающей 60 миллиардов долларов.

Лидеры G7 приветствовали работу международных финансовых учреждений по значительному финансированию Украины, в частности, поддержку Всемирного банка и Международного валютного фонда, включая многодонорские механизмы финансирования для Украины, а также мультидонорский счет для Украины, открытый МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 наложат на Россию новые санкции

G7 отмечает дополнительную запланированную поддержку украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию, которая составляет 3,5 миллиарда долларов. Лидеры G7 обещают поддерживать ЕБРР, в частности, путем предоставления конкретной поддержки критически важной инфраструктуре, чтобы гарантировать кредиты ЕБРР газовым, энергетическим и транспортным компаниям.

Кроме того, страны G7 обязуются помогать Украине максимизировать ее экспортный потенциал. Лидеры поручают своим министрам финансов продолжать сотрудничество с международными финансовыми институтами и Украиной для оценки и удовлетворения ее потребностей в финансировании, а министрам торговли обсудить конкретные предложения по поддержке усилий Украины по восстановлению через торговлю, включая, например, приостановление пошлин на украинский экспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 призывает Кремль разрешить депортированным в Россию украинцам вернуться домой

В заявлении также говорится о готовности поддержать международный план восстановления Украины, разработанный страной в тесной координации с двусторонними и многосторонними партнерами и организациями в поддержку устойчивого, устойчивого, инклюзивного и "зеленого" экономического восстановления, укрепляющего демократические институты, верховенство права и антикоррупционные меры.

Главы государств и правительств G7 приветствовали инициативу немецкого председательства созвать международную конференцию экспертов высокого уровня вместе с Украиной, чтобы достичь прогресса в плане всесторонней реконструкции, а также поддержали пакет поддержки Группы Всемирного банка Украине и "пакет устойчивости" ЕБРР, работу Европейского Союза и его государств-членов, включая Платформу реконструкции Украины и Фонд солидарности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 будет стоять на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии, - Шольц

"Мы твердо привержены поддержке украинской реконструкции и будем активизировать соответствующие усилия. Мы также рассмотрим другие реальные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, включая использование замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством. Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашим усилиям и сотрудничать с нами, чтобы помочь Украине отстроить свое будущее", - говорится в документе.

Как сообщалось, саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварских Альпах.