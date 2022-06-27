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Ракетный удар по очень людному месту в Кременчуге. Есть погибшие и раненые, - мэр Малецкий

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Ракетный удар по очень людному месту в Кременчуге. Есть погибшие и раненые, - мэр Малецкий
Войска РФ нанесли ракетный удар по людному месту в Кременчуге, не имеющему никакого отношения к военным действиям.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся по очень людному месту, на 100% не имеющему отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. РАШИСТЫ ГОРИТЕ В АДУ! Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии", - отметил мэр Кременчуга.

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Топ комментарии

  • Pablo Pablo bdf2917b
    это пздц.... центр европы людей убивают как скот и все глаза закрывают и улыбаются Как ни в чём не бывало
  • Перехватчик
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це свідоме знищення України та вбивство громадян,це геноцид.
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