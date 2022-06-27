Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД

Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что Украина продает в арабские страны оружие, которое ей поставляет Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва снабжения оружием в Украину", - говорится в сообщении.

Никаких доказательств своим словам, фото- или видеофиксации роспропаганда не дает.

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