Новости • Война

Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД

4 12224
Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД
Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что Украина продает в арабские страны оружие, которое ей поставляет Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва снабжения оружием в Украину", - говорится в сообщении.

Никаких доказательств своим словам, фото- или видеофиксации роспропаганда не дает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан агент РФ, разработавший концепцию "Николаевской народной республики", - СБУ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Він нікого нікуди не вигнав і не втримав. Поки Подоляки з Арахамії договорняки мутили,український народ відкинув ворога. Ви фото тероборони бачили? Так зе до оборони готувався-
  • Frol Fedoroff
    Ну если бы кацапы сказали, что Петя-барыга оружием торгует, некоторые поверили. бы . У зеленых фишка другая, гуманитарку налево пустить, броники и каски перепродать, авто без налога в Украину пригнать. Проще и почти законно
  • Зэлэный_Змий
    дивлюся я на такі дописи і думаю - а шо якщо це не троль, а просто звичайна людина, тільки без мізків... і так якось моторошно стає... вони ж його знову виберуть...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости