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Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было более тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО

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Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было более тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по Кременчугу на Полтавщине.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – говорится в сообщении.

В сети опубликована видеозапись с места удара оккупантов.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    якщо навіть після оцієї юхні ми не будемо бити по території рф, то ми просто зникнемо
  • FT FT
    А вы еще не поняли? Гражданские и есть самая главная цель террориста *****. Весь мир воспитал кремлевского террориста и садился с ним за стол переговоров именно после ударов по гражданским обьектам с множеством жертв. Не ведите переговоры с террористами и не идите с ними на уступки- етот закон кровью написан.
  • Алекс Меркурий
    РФ понимает,что войну проиграла,вот и гатят по всему,что можно.По моему городку за 4 месяца войны выпустили более 40 крылатых ракет...Но сейчас почти все сбивают.Нужно больше ПВО и противоракетной обороны...Слава Украине!Смерть москалям!
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