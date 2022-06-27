Российские хакеры атаковали Литву из-за ограничения транзита в Калининград

Хакерская группировка Killnet, связанная с Россией, в понедельник осуществила массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности Литвы сообщил о массовой DDoS-атаке на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. Поэтому порталы стали недоступными, ведется работа по их восстановлению.

В центре кибербезопасности предостерегают, что в ближайшие дни кибератаки могут быть еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов. Также возрос риск кибердействий с целью вымогательства выкупа.

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Как уточняет литовский телеканал TV3, из-за кибератак были отключены сайты МИД, МВД, Минобороны, Минюста, а также ресурсы Государственной налоговой инспекции Литвы.

Ответственность за кибератаки взяла на себя хакерская группировка Killnet, которая ранее объявила "кибервойну" государствам Запада из-за поддержки ими Украины и пыталась сломать "Евровидение-2022".

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В своем сообщении в Telegram-канале в прошлую пятницу Killnet прямо заявляет, что их цель – заставить Литву "немедленно отменить свое решение о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию".

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.