Украина покрывает всего 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%, - Марченко

Украина покрывает всего около 62% расходов государственного бюджета, и это - без учета военных расходов.

Об этом заявил в интервью испанской газете ElPais министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос об экономических последствиях войны в Украине, Марченко сказал, что они огромны.

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"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это - без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", - отметил министр финансов.

В целом, по его словам, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в 39 млрд долларов США.

Также в Украине ожидается существенное сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса.

Война же стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.

"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и мы поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", – подчеркнул Марченко.