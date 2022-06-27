Новости • Бюджет-2022, Война

Украина покрывает всего 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%, - Марченко

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Украина покрывает всего 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%, - Марченко
Украина покрывает всего около 62% расходов государственного бюджета, и это - без учета военных расходов.

Об этом заявил в интервью испанской газете ElPais министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос об экономических последствиях войны в Украине, Марченко сказал, что они огромны.

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"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это - без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", - отметил министр финансов.

В целом, по его словам, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в 39 млрд долларов США.

Также в Украине ожидается существенное сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса.

Война же стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.

"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и мы поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", – подчеркнул Марченко.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
  • izzabaru
    Готувалися до шашликів, - отримали війну.
    Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
    І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
    Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

  • Small Jerboa
    Та ні!
    "Слуги" по закордонам відпочивають.
    Чиновники зарплати підвішені отримують.
    Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
    "Борги" Коломойському виплачують.
    ВСЕ ДОБРЕ!!!
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