Из-за санкций у предприятий ВПК России отсутствуют сотни наименований импортных комплектующих для самолетов, - ГУР
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Украинской разведкой получены материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту" разных типов и назначения. Командование 8 АД ОСП обеспокоено отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту".
Приводится дефицит запчастей по каждому типу самолетов:
- Ил-96-400vvip - 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов;
- Ил-62 - 8 наименований импортных комплектующих производства США;
- Ил-76МД - 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины;
- Ил-18 - 1 наименование импортного комплектующего производства Украины;
- Ту-214 - 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии;
- Ту-154 - 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины;
- Ту-134 - 9 наименований импортных используется для производства США, Украины.
Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками.
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