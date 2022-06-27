Комитет ВР по правам человека согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

В понедельник, 27 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.