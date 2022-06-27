В Геническом районе оккупанты задержали около 50 крымских татар

В Геническом районе захватчики 21 и 22 июня провели массовые зачистки и задержали около 50 крымских татар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).

"По информации Крымскотатарского ресурсного центра, 21 и 22 июня оккупанты начали проводить массовые зачистки во временно оккупированном Геническом районе", - говорится в сообщении.

Так, по предварительным данным, 20 июня в поселке Новоалексеевка задержаны до 30 человек, а 21 июня в поселке Рыково и в селе Счастливцево захватчики похитили 22-24 человека.

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Большинство – представители коренного крымскотатарского народа.

Известно, что некоторые задержанные вывозятся на территорию оккупированного Крыма и содержатся в СИЗО Симферополя.

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