Оккупанты стремятся окружить Лисичанск, враг пытается блокировать город с юга и юго-запада, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по российскому вторжению на 18:00 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаеюся сто двадцать четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. Сегодня в Кременчуге Полтавской области российская ракета попала в торговый центр, где находились мирные гражданские люди. Число жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений Вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Еще раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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На Северском направлении подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикового Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении населенных пунктов Довгалевка и Залиман.

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Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвинково и Славянск. Продолжает обстрелы.

Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчоярка-Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск вел наступление на направлении Подлесное–Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Травневое.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда–Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты–Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их перебрасывания на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Красное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

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Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское-Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях".

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