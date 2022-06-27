Глава ОВА Гайдай многое сделал для обороны Луганщины, его действия часто помогали воинам, - командир батальона "Свобода" Кузык

Командир батальона "Свобода", в/ч Национальной гвардии 3018, Петр Кузык, оборонявший Северодонецк, оценил действия Сергея Гайдая на посту главы Луганской ОВА.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Несмотря на некоторые разногласия, которые между нами есть, хочу сказать, что Сергей Гайдай многое сделал для обороны Луганщины. Я ценю его действия, которые во многих случаях помогали воинам", - отметил Кузык.

Напомним, ранее глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты атакуют Лисичанск с Попаснянского направления и назвал ситуацию в городе "сверхтяжелой". Также он призвал всех жителей срочно эвакуироваться, поскольку существует реальная угроза их жизни и здоровью.

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