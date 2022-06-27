Польша ожидает, что Мадридский саммит официально признает Россию врагом НАТО

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох считает, что на саммите НАТО Россию должны официально объявить врагом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши в эфире телеканала Polsat.

"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.

Он предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".

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"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава Бюро нацбезопасности Польши.

При этом Польша ожидает принятия решений, которые приведут к увеличению военного присутствия НАТО.

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