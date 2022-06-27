В Кременчуг из Киева выехали криминалисты на передвижных лабораториях для фиксации военного преступления россиян, - Клименко

На место ракетного удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в г. Кременчуг Полтавской области выехали полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в фейсбуке.

"Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. Для оперативной отработки места очередного военного преступления России в Кременчуг из столицы срочно отправились полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях", - написал глава Нацполиции.

Он отметил: "Квалифицированные следователи по расследованию военных преступлений Главных следственных управлений Нацполиции и СБУ обеспечат полный сбор доказательной базы".

Он также добавил, что на территории гостиницы "Днепровские звезды" (улица Халаменюка, 8) в Кременчуге работает мобильный пункт полиции, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых, также можно обратиться по номеру горячей линии: 0 (98 ) 739 26 30.

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