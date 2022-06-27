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В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

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В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины
Руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Об этом Алтун заявил в интервью итальянской газете Il Messagero, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы играли роль фасилитатора, и в результате наших переговоров был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что загруженные зерном суда отправятся как можно скорее", – сказал чиновник.

Он добавил, что Турция уделяет большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых инцидентов: "Имеем осторожный оптимизм, что ощутимые шаги в этом вопросе могут быть предприняты скоро".

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Алтун также высказался по поводу роли Турции в войне между Россией и Украиной: по его словам, Анкара стремится способствовать "справедливому миру" при любых обстоятельствах, раскритиковав неназванные страны, якобы выступающие за затяжную войну с целью истощения РФ.

Советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против Москвы, если они не будут введены на уровне ООН.

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3350586


    Пусть с курдами **** помирятся для начала. Говно умиротворительное.
  • Чиста Пречиста
    От тварюки турецькі! Будуть разом з рашистами наше зерно грабувати!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а Туркам зерно не дає спокою)
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