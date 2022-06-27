Разговор оккупанта с матерью: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехват ГУР. АУДИО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Россиянин жалуется своей матери на ужасное положение дел, большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы найти возможность уехать с войны:
"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х… й… (глупость). Уже месяц подкрепления ожидаем".
На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, отвечает прямо: "Потому что все сц… (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бэхи сели и съе… (поехали) бы отсюда".
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