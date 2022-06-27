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Ракетные обстрелы городов Украины - тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, - Данилов

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Ракетные обстрелы городов Украины - тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, - Данилов
Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировки сплотили и разозлили.

Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - написал Данилов в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

    Досить робити з українців терпіл!

    - ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
  • Lada2014
    Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
  • Katya Nudel
    Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
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