Ракетные обстрелы городов Украины - тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, - Данилов

Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировки сплотили и разозлили.

Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - написал Данилов в фейсбуке.

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