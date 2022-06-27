В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину наложили арест на имущество российских корпораций. В частности, арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям. Сумма арестованного имущества составляет 4,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис генпрокурора.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины, установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - говорится в сообщении.

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Арест был наложен на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд грн.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 УК Украины).

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