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Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ

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Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ
Ракеты, которыми рашисты попали в ТРЦ в Кременчуге, были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Хай кожному причетному, кожному, хто радіє вбивствам мирних людейї, їх рідним, все повернеться сторицею
  • Valter Valter
    Когда ****** в ответ по рашистам? Или будем терпеть надеясь что у рашистов ракеты закончатся?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Не могу понять. Если у рашки оружия хватит, чтобы трижды стереть Украину в пыль без применения ядерного оружия, а по самой рашке стрелять нельзя, то как же мы победим?
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