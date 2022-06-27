Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ

Ракеты, которыми рашисты попали в ТРЦ в Кременчуге, были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

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