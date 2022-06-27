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Главарь "ДНР" анонсировал массовый вывоз краденой стали из Мариуполя

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Главарь "ДНР" анонсировал массовый вывоз краденой стали из Мариуполя
Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество, что позволит полностью запустить его работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пушилина для РосСМИ.

Он подчеркнул, что водо- и электроснабжение морского порта Мариуполя будет возобновлено до конца июня, что позволит возобновить экспорт и импорт продукции.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    а Києво-Печерську лавру смєлий янєлох боїться повернути Україні?
  • Eques Patriam
    Вчіться.

    Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.
  • Storm UA
    Как мощно сказано -"Импорт продукции". А в реальности, просто вывоз порезанного завода.
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