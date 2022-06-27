На Полтавщине Пирятин разорвал отношения с российским городом-побратимом

В Пирятине Полтавской области в одностороннем порядке разорвали побратимские отношения с российским городом Абакан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пирятинского городского совета.

Отмечается, что 24 июня прошли заседания исполнительного комитета и сессии городского совета. Значительный перечень вопросов поочередно рассматривался на обоих заседаниях.

В частности, среди других вопросов было "принято решение в одностороннем порядке разорвать побратимские отношения с городом Абакан Российской Федерации".

Как сообщалось, в мире, по данным МИД, более 150 городов в более чем 20 странах разорвали побратимские отношения с городами в России.

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