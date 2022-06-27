Пентагон о боях за Северодонецк: "ВСУ заставили россиян заплатить слишком высокую цену"
Об этом пишет корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на встречу чиновника Пентагона с журналистами, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Украинскую правду.
"Украинцы заставляют их заплатить слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли", – заявили в Пентагоне.
Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.
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В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.
Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все чаще привлекают отставных офицеров и пополняют резервы отставными военнослужащими.
Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.
Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массированных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.
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По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur.