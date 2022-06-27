Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"

Компания Baykar объявила, что подарит Украине три беспилотника Flagtar TB2 S İHA, деньги на которые собирали всей страной в рамках инициативы Сергея Притулы "Народный Байрактар"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке компании.

В сообщении отмечается: "Компания Baykar знает, что кампания по сбору средств под названием "Народный BAYRAKTAR" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 для украинцев с целью защиты своей Родины.

Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели в течение нескольких дней.

Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов.

Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире".

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