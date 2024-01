Давайте прекратим звонить в Кремль, - МИД Латвии об обстреле ТЦ в Кременчуге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевич написал в Twitter.

"Еще одно ужасное военное преступление России - ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда виновники будут привлечены к ответственности, а до того давайте прекратим звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", – отметил министр.

Another horrible Russian war crime - missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned