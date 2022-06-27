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Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: "Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства"

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Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: "Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по Кременчугу.

Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падет российский лидер", - сказал Джонсон.

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"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил британский премьер.

Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    ***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
  • F0G
    То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
  • 18c49ed2
    Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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