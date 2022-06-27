В ситуации с Кременчугом есть много несоответствий, выглядит как провокация в Буче, - представитель России в ООН

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обстрел российскими ракетами Кременчуга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая в ООН.

Полянский отметил: "В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несоответствий, выглядит как провокация в Буче".

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