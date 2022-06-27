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В ситуации с Кременчугом есть много несоответствий, выглядит как провокация в Буче, - представитель России в ООН

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В ситуации с Кременчугом есть много несоответствий, выглядит как провокация в Буче, - представитель России в ООН
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обстрел российскими ракетами Кременчуга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая в ООН.

Полянский отметил: "В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несоответствий, выглядит как провокация в Буче".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Мне все больше верится, что не было у Путина никогда родителей.Это существо было было произведено где то в грязной пробирке лаборатории КГБ СССР и вовремя не уничтожено. Ибо не могло такое звероподобное чудовище произойти от человека. Это противоречит всем законам природы.
  • Путлер Капут d9fff7b5
    Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Философ Ильин
  • Володимир Логойда
    А почему только этот ?
    А его генералы ? А офицеры рангом ниже, отдающие приказы ? А солдаты, их исполняющие ? А этот "представитель в ООН" ?
    То же самое . . .
    Абсолютно бездушные твари.
    Причём свято убеждённые, что ядерный статус страны защитит их от международного правосудия.
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