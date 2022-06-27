Чехия хочет убедить украинских беженцев не оставаться только в Праге

Чехия намерена мотивировать беженцев к перемещению между регионами с помощью свободных мест в школах, а также удорожанием жилья в столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Кризисный штаб по окончании чрезвычайного положения, срок действия которого истекает в конце июня, будет заседать раз в две недели. Об этом заявил чешский министр внутренних дел и глава кризисного штаба Вит Ракушан. По его словам, ситуация с украинскими беженцами, которым Чехия с начала марта выдала более 382 тысяч специальных виз, находится под контролем и не ухудшается. Он сообщил, что 81 тысяча человек, получивших защиту, уже также трудоустроена в Чехии.

Министр внутренних дел также представил стратегию, которая может помочь убедить украинских беженцев не оставаться только в Праге. Государство хочет мотивировать их к перемещению между регионами с помощью свободных мест в школах или даже более высоких платежей за проживание в столице.

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По словам главы МВД, после окончания набора детей в школы и детские сады в середине июля родители должны получить информацию о том, где есть еще свободные места для учеников и дошкольников. Самым дорогим могло стать жилье преимущественно для жителей Праги. С учетом растущего объема расходов на жилье, по мнению Ракушана, невозможно, чтобы все расходы на проживание по-прежнему оплачивало государство.