Если бы Великобритания была в ЕС, то не могла бы помогать Украине, как сейчас, - Джонсон

Британия не могла бы быть в авангарде поддержки для защиты от России, будь она все еще в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я не думаю, что Великобритания в рамках Европейского Союза и в такой матрице общей зарубежной политики и политики безопасности, которую мы тогда имели, лидировала бы как первая европейская страна, которая вооружит украинцев, давая им средства для самообороны", – сказал Джонсон в разговоре с американским каналом CNN

"Думаю, что это говорит о стране, которая думает о делах иным образом, которая смотрит на мир с более глобальной перспективы и амбициозна. Но это не значит, что мы – менее европейские. Мы – европейцы, но, думаю, что мы имеем более глобальный подход", – объяснил глава британского правительства.

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