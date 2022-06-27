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Если бы Великобритания была в ЕС, то не могла бы помогать Украине, как сейчас, - Джонсон

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Если бы Великобритания была в ЕС, то не могла бы помогать Украине, как сейчас, - Джонсон
Британия не могла бы быть в авангарде поддержки для защиты от России, будь она все еще в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я не думаю, что Великобритания в рамках Европейского Союза и в такой матрице общей зарубежной политики и политики безопасности, которую мы тогда имели, лидировала бы как первая европейская страна, которая вооружит украинцев, давая им средства для самообороны", – сказал Джонсон в разговоре с американским каналом CNN

"Думаю, что это говорит о стране, которая думает о делах иным образом, которая смотрит на мир с более глобальной перспективы и амбициозна. Но это не значит, что мы – менее европейские. Мы – европейцы, но, думаю, что мы имеем более глобальный подход", – объяснил глава британского правительства.

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Топ комментарии

  • Konsatntin Kotsan
    Він прав на 100% ЄС це гнила бюрократична-демократія, де одна країна куплена х#йлом, може блокувати ініціативу всіх решта...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
  • Чайка Київ
    З цим не посперечаєшся.
    Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
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