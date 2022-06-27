Украинская авиация в течение 27 июня совершила до 20 групповых вылетов, поражен склад боеприпасов, позиции двух БТГ врага, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы украинской авиации в течение 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "За сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Вследствие авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага".

Читайте также: Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы