Украинская авиация в течение 27 июня совершила до 20 групповых вылетов, поражен склад боеприпасов, позиции двух БТГ врага, - Воздушные силы
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Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы украинской авиации в течение 27 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "За сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
Вследствие авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага".