Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России. Это зверство, - Блинкен о Кременчуге

Государственный секретарь США Этони Блинкен прокомментировал сегодняшний удар российскими ракетами по Кременчугу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.

Блинкен отметил: "Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России, поразившим переполненный украинский торговый центр, - это последнее в серии зверств. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и привлекать к ответственности Россию, в том числе тех, кто несет ответственность за зверства".

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