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Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России. Это зверство, - Блинкен о Кременчуге

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Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России. Это зверство, - Блинкен о Кременчуге
Государственный секретарь США Этони Блинкен прокомментировал сегодняшний удар российскими ракетами по Кременчугу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.

Блинкен отметил: "Мир ошеломлен сегодняшним ракетным ударом России, поразившим переполненный украинский торговый центр, - это последнее в серии зверств. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров и привлекать к ответственности Россию, в том числе тех, кто несет ответственность за зверства".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Да бросьте вы. Это что первая такая выходка плешивого ублюдка?
  • Aks World
    Напомните мне кто-то как наказали орков за удар по вокзалу Краматорска спустя 2 месяца?
  • 5 копійок
    Кожного разу світ дивується як мала дитина.
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