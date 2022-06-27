Вечером оккупанты из "Ураганов" обстреляли Николаев кассетными снарядами, - мэр Сенкевич. ФОТО
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Российские оккупанты вечером из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Николаев.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает Военная комендатура обороны города, это был "Ураган".
Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта", – написал Сенкевич в телеграм-канале.