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Вечером оккупанты из "Ураганов" обстреляли Николаев кассетными снарядами, - мэр Сенкевич. ФОТО

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Российские оккупанты вечером из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Николаев.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Вечером оккупанты из Ураганов обстреляли Николаев кассетными снарядами, - мэр Сенкевич 01

"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает Военная комендатура обороны города, это был "Ураган".

Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта", – написал Сенкевич в телеграм-канале.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
  • Койот Восточноукраинский
    Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
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