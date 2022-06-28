Оккупанты штурмуют Лисичанск превосходящими силами. Нашим воинам не хватает дальнобойной артиллерии, - Гайдай

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию, что россияне приступили к штурму Лисичанска превосходящими силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире общенационального марафона.

Гайдай отметил: "Оккупанты штурмуют Лисичанск, при этом постоянно уничтожая город всем возможным оружием. Количественное преимущество на стороне врага. Нашим защитникам не хватает артиллерии дальнего действия".

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